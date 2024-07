Find The Lost Letter er et sjovt puslespil, hvor spillere skal observere et givet billede og derefter udfylde de manglende bogstaver i de tomme felter for at skabe et komplet meningsfuldt ord. På højre side er 3 bogstaver, som spillet har foreslået til spilleren. Spillere behøver kun at vælge et af disse tre bogstaver. Kun ét bogstav er korrekt. Det korrekte bogstav vil være det bogstav, der, når det kombineres med de resterende givne bogstaver, vil skabe et ord, der har en fuldstændig betydning og svarer til det givne billede. Gennemfør alle gåderne med 60 objekter, og din engelskindlæring bliver lettere.

