Evil Wordle med 30 tomme felter, udfyld de ord, der matcher 6 ord og 5 bogstaver, dechiffrer informationen gennem de medfølgende tip. Det starter med, at brugeren indtaster et tilfældigt ord på fem bogstaver. Så skal alle dine gæt på bagsiden være relateret til det ord, du oprindeligt indtastede. Grundlæggende er Evil Wordle et Wordle-spil med simpelt gameplay, men det kræver spillerens tænkeevne. Det er ikke nemt, når spilleren skal tænke over forholdet mellem ord og finde svaret. Dette er også en sjov og effektiv måde for dig at både træne din tænkning og lære engelsk ordforråd. Med dette spil er dit antal gæt ubegrænset. Jo flere ord du kan gætte, jo flere ord har du, og jo bedre er du.

