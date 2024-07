Find et mysterieord på 5 bogstaver i Dirdle med op til 6 forsøg. Test din tankeevne, intelligens og ordforråd gennem dette spil. Dirdle er et vanedannende krydsordsspil, der vil kræve, at spillere bruger en masse viden til at afkode det mystiske ord. Spillere skal have et rigt ordforråd eller i det mindste kende grundlæggende engelsk ordforråd for at kunne spille dette spil. Desuden skal spillerne tænke sig om for at finde svaret baseret på de angivne forslag. Disse er simpelthen ændringer i farven, men det har at gøre med det nøjagtige niveau af mysterieordet. Grønne bogstaver er rigtige bogstaver. Det gule bogstav er i den forkerte position, og de resterende bogstaver vises ikke. Lad os ændre det tilbage. Ønsker dig held og lykke og afkode dem hurtigt.

