Connections Game er et spændende puslespil, hvor du omarrangerer 16 ord i grupper af fire. For at fuldføre puslespillet skal spillerne finde ud af sammenhængen mellem bestemte ord. Pas dog på; der er ord med flere betydninger, der kan kaste dig ud i forvirring! Efter at have valgt fire ord, kan spillerne kontrollere, om de alle passer ind i en gruppe, som almindeligvis omtales som en "kategori". Kategorier kan forekomme i forskellige former, lige fra en gruppe langsomme dyr til palindromer (ord, der kan staves frem og tilbage på samme måde, såsom "kajak" og "radar"). Du bliver nødt til at mønstre hver eneste ounce af din hjerne for at fuldføre Connections-spillet! Hver dag bliver et helt nyt puslespil gjort tilgængeligt online, hvilket gør Connections Game til en fantastisk måde at starte din morgen på (eller til at afslutte din dag, hvis du er tidlig ute og vågner før spillet bliver opdateret). Hvis et ikke er nok, kan du spille ubegrænset spil og finpudse dine færdigheder sammen med dagens puslespil!

Websted: connectionsgame.io

