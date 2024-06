Chrono er et Wordle-spil, der kræver, at spilleren er vidende om historiske begivenheder. Du skal vide præcis, hvornår disse begivenheder fandt sted for at placere dem i en logisk kronologisk rækkefølge. Hvis du ikke kender den nøjagtige timing af det, vil du have en sværere tid, men du kan stadig spille og omarrangere det i den rigtige rækkefølge baseret på din tankegang for at genskabe dem.

