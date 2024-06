Spil dit yndlingsspil CATAN når som helst og hvor som helst: det originale brætspil, kortspillet, udvidelserne og 'CATAN – Rise of the Inkas', alt sammen i én app! Efter en lang rejse med store afsavn har dine skibe endelig nået kysten af ​​en ukendt ø. Andre opdagelsesrejsende er dog også landet på Catan: Kapløbet om at bosætte øen er begyndt! Byg veje og byer, handel dygtigt og bliv Lord eller Lady of Catan! Tag på en rejse til Catan-universet, og dyster i spændende dueller mod spillere fra hele verden. Brætspilsklassikeren og Catan-kortspillet bringer en ægte bordpladefølelse til din skærm! Spil med din Catan Universe-konto på den enhed, du vælger: Du kan bruge dit login på adskillige desktop- og mobilplatforme! Bliv en del af det enorme verdensomspændende Catan-fællesskab, og konkurrer mod spillere fra hele verden og på alle understøttede platforme. Brætspillet: Spil det grundlæggende brætspil i multiplayer-tilstand! Slut dig til to af dine venner for maksimalt tre spillere, og konfronter alle udfordringerne i "Ankomst på Catan". Gør tingene endnu mere spændende ved at låse op for hele Basegame; udvidelserne "Cities & Knights" og "Seafarers", hver for op til seks spillere. Den specielle scenariepakke, der indeholder scenarierne "Enchanted Land" og "The Great Canal" tilføjer endnu mere variation til dine spil. Spiludgaven 'Rise of the Inkas' er endnu en spændende udfordring for dig, da dine bosættelser er dømt i deres storhedstid. Junglen sluger tegnene på den menneskelige civilisation, og dine modstandere griber deres chance for at bygge deres bosættelse på det sted, de higer efter. Kortspillet: Spil introduktionsspillet til det populære 2-spiller kortspil "Catan - The Duel" online gratis eller mestr det gratis "Arrival on Catan", for permanent at låse singleplayer-tilstanden op mod AI. Få det komplette kortspil som et køb i spillet for at spille tre forskellige temasæt mod venner, andre fans-venner eller forskellige AI-modstandere og fordyb dig i det travle liv på Catan. Funktioner: - Byg - byg - afregn - Bliv herre over Catan! - Spil på alle dine enheder med én konto. - Tro mod den originale version af brætspillet "Catan" såvel som kortspillet "Catan - The Duel" (aka "Rivals for Catan") - Design din egen avatar. - Chat med andre spillere og form guilds. - Deltag i sæsoner og vind fantastiske præmier. - Spil for at opnå adskillige præstationer og låse op for belønninger. - Få yderligere udvidelser og spilletilstande som køb i spillet. - Kom meget nemt i gang med den omfattende vejledning. Gratis at spille indhold: - Grundlæggende spil gratis kampe mod to andre menneskelige spillere - Gratis introduktionskampe Catan – Duellen mod en menneskelig spiller - "Ankomst på Catan": Mestrer udfordringerne på alle områder af spillet for at få flere røde Catan-sole. - Du kan bruge Catan suns til at spille mod computeren. Dine gule sole genoplades af sig selv.

Websted: catanuniverse.com

