I Brain Puzzle Out bliver spillere nødt til at vise deres intelligens og smidighed i beregningstænkning for at kombinere tal til et givet resultat. Brain Puzzle Out er et puslespil med et matematiktema, hvor spillere kombinerer tal ved at lægge dem sammen for at danne et givet tal. Der er givet mange udregninger, du skal træffe et hurtigt valg inden tiden slutter. Når du vælger hver nummerboks, vil deres total blive vist i bunden. Ovenfor er det nøjagtige endelige resultat. Beregn hurtigt og tænk dig godt om for at lave den korrekte beregning.

