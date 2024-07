I Blurdle vil spillere have 8 muligheder for at afkode det mystiske ord baseret på de angivne hints. Det er ord, der indeholder fire eller fem bogstaver. Blurdle har en højere sværhedsgrad end andre Wordle-spil. Derfor vil spillerne have flere forsøg. Desuden kan du vælge sværhedsgraden af ​​spillet ved at vælge længden på mysterieordet. Spillere skal bruge de ledetråde, der gives efter hvert gæt for at kende det nøjagtige ord, de skal kigge efter i de næste gæt. Dette spil er velegnet til dem, der er gode til at tænke og kan lide at ræsonnere. Dette er også en interessant måde for dig at lære og udvide dit ordforråd.

