Animals Word Search

Dyreordsøgning giver spillerne et givet ordforråd, og observer derefter omhyggeligt for at finde dem i den rodede ordtabel. I Dyrs ordsøgning vises et alfabet med mange bogstaver ordnet tilfældigt. På højre side er de ord, du skal finde i den tabel. Observer omhyggeligt og find dem derefter ved at trække musen fra det første bogstav til det sidste bogstav i ordet. Det er normalt placeret på den samme vandrette, lodrette eller diagonale række. Antag ikke, at det første bogstav i ordet vil være øverst, fordi det kan arrangeres i omvendt rækkefølge. Når du udfylder et bogstav, vil dets tilsvarende ord til højre blive streget over. Dette spil blev skabt med det formål at hjælpe spillere med at øge deres observationsevne og kende mere ordforråd.

Websted: connectionsgame.io

