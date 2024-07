ABC Words vil præsentere en række ordforråd, og spillere skal vælge 1 ud af 3 billeder svarende til det givne ordforråd. ABC Words er et interessant puslespil med det formål at hjælpe spillere med at genkende mere ordforråd. Når du begynder at spille, vises et ordforrådsord ovenfor sammen med 3 billeder svarende til 3 forskellige muligheder nedenfor. Spilleren vil vælge et af disse tre billeder, hvis du mener, det repræsenterer betydningen af ​​ordet ovenfor. Du kan også springe det puslespil over, når du trykker på frem-knappen på skærmen. Spillet kræver, at spillere har evnen til at forstå rigt og forskelligartet ordforråd.

