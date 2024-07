YourMove AI er en kunstig intelligens-drevet assistent designet til at forbedre online dating-oplevelsen. Det giver assistance på forskellige fronter af datingprocessen. Primært tilbyder værktøjet en Chat Assistant-funktion, der hjælper med at lave personlige åbne beskeder baseret på profilen for det potentielle match, hvilket sparer brugere for byrden ved at komme med unikke og engagerende tekster. Derudover formulerer den også svar på de modtagne beskeder, og holder derved en flydende samtale i gang. For det andet giver værktøjet en funktion kaldet Profile Writer, der hjælper med at forbedre en brugers profilbiografi ved at udpege deres bedste funktioner og inkorporere dem i en interessant og engagerende selvbeskrivelse. En effektiv bio er gavnlig til at gøre profilen mere tiltalende og potentielt øge antallet af matches. Et andet karakteristisk træk ved YourMove AI er Profile Review-værktøjet. Den tilbyder en omfattende gennemgang af brugerens profil og præsenterer detaljerede forslag til forbedringer, hvilket øger profilens overordnede attraktivitet. Desuden tilbyder YourMove AI også en funktion kaldet AI Enhanced Photos, selvom detaljerne i denne funktion er uklare fra den medfølgende tekst. Som sagt af flere brugere, har YourMove AI i høj grad hjulpet med at øge matchene, lave interessante samtaler og dermed forbedre datingoplevelsen.

