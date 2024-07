Wordscope er et omfattende AI-værktøj designet til at strømline processen med at oversætte dokumenter. Det tilbyder en omfattende portefølje af funktioner for at sikre kvalitet og konsistens på tværs af oversættelser. Værktøjet anvender neural maskinoversættelse for at øge produktiviteten. Wordscope tillader lagring og genbrug af oversættelser med private oversættelseshukommelser, hvilket forhindrer redundans. En inkluderende terminologidatabase hjælper med at opretholde konsistens på tværs af forskellige typer indhold og medier. Værktøjet drager også fordel af offentlige oversættelseshukommelser, som gør det muligt at bruge oversættelser fra officielle flersprogede websteder. Andre funktioner omfatter et sammenlignende revisionsværktøj for troskab til den originale tekst, kvalitetskontrolværktøjer til fejlfinding og synonymlister for at forbedre stilen. Det giver mulighed for projektdeling mellem flere oversættere, hvilket giver alsidighed til store værker. Værktøjet understøtter et bredt udvalg af sprog. Ud over dets tekniske muligheder er Wordscope designet til fjerntilgængelighed, hvilket muliggør oversættelser fra hvor som helst på en MAC eller pc. Overordnet set fungerer Wordscope som en alt-i-én-løsning for professionelle oversættere, med det formål at øge produktiviteten og omsætningen.

Websted: pro.wordscope.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Wordscope. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.