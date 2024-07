Wonderslide er en AI-drevet præsentationsproducent, der tilbyder en hurtig og nem måde at designe fantastiske præsentationer på. Med Wonderslide kan brugere uploade deres udkast til slides, og AI-designeren, drevet af et neuralt netværk, finder hurtigt det perfekte design til deres præsentation. Den færdige præsentation er klar til download på få sekunder. En af de vigtigste funktioner i Wonderslide er, at det er nemt at foretage ændringer i designet eller farveskemaet på et dias med blot et enkelt klik. AI-designeren tager sig af alle de nødvendige justeringer, hvilket eliminerer behovet for, at brugere skal gennemgå unødvendige indstillinger. Værktøjet giver også mulighed for tilpasning og branding, hvilket gør det muligt for brugere at vælge farver, skrifttyper og stilarter, der stemmer overens med deres virksomheds brandbog, og tilføje et logo til alle slides. Venlig interaktion er en anden fordel ved Wonderslide, da det fungerer problemfrit med PowerPoint- og Google Slides-filer. AI-designeren arrangerer og justerer alle elementerne og returnerer en fil, som brugerne kan redigere yderligere, hvis det er nødvendigt. Wonderslide er populært blandt fagfolk fra mellemstore og små virksomheder, der ønsker at spare tid på at designe præsentationer og fokusere på vigtigere opgaver. Det er særligt fordelagtigt for folk som sælgere, HR-chefer og marketingmedarbejdere, der ikke kan bruge meget tid på design. Værktøjet tilbyder en gratis prøveperiode på 7 dage, hvor brugerne kan behandle ubegrænset udkast til filer og forhåndsvise designs. Wonderslide tilbyder også fleksible prisplaner, herunder en årlig plan med 40 % rabat og en månedlig plan, der giver brugerne fuld adgang til alle funktioner. Virksomhedsplaner er også tilgængelige, der tilbyder tilpasningsmuligheder, der passer til virksomhedernes specifikke behov. I fremtiden sigter Wonderslide mod at forbedre sammensætningen af ​​dias med tabeller, diagrammer og skemaer, samt skabe imponerende grafer og diagrammer ud fra brugerdata. Brugere opfordres til at dele deres feedback med teamet for løbende forbedringer.

Websted: wonderslide.com

