Wiser Media er et smart socialt bibliotek, der fokuserer på kultur og teknologi. Det tilbyder en platform, hvor brugere kan opdage og få adgang til kuraterede stykker af podcasts, videoer, artikler og nyhedsbreve anbefalet af et fællesskab af livslange elever. Indholdet er personliggjort efter brugerens smag, hvilket giver en skræddersyet oplevelse. Platformen hjælper ikke kun brugere med at gemme og organisere digitalt indhold, men fremmer også et fællesskab af elever, der samles for at opdage kurateret indhold af høj kvalitet og lære af hinanden. Det har til formål at bekæmpe informationsoverbelastning ved at bruge AI-aktiverede smarte funktioner til at omdanne artikler, podcast, video, nyhedsbreve og lydbogslinks til et bibliotek med sektioner. Dette giver brugerne mulighed for at oprette deres egne kurerede samlinger af indhold, hvilket gør det nemmere at finde og få adgang til relevant materiale. Wiser Media fremmer ideen om at kuratere som en generøsitet snarere end at være udemokratisk eller elitær. Det understreger deling af, hvad brugerne elsker og finder inspirerende. Platformen er designet til at imødekomme behovene hos nysgerrige individer og samfund, der søger at organisere viden og visualisere deres intellektuelle stræben. Det har til formål at give et centraliseret knudepunkt for brugere at få adgang til og udforske forskelligt indhold på ét sted. Wiser Media er et projekt af Wiser Media Labs, en virksomhed, der værdsætter brugerfeedback og forespørgsler. Platformen er baseret i London og opererer under copyright af Probably Medya AŞ.

