Windows Report

WindowsReport.com er en uafhængig online publikation grundlagt i efteråret 2012, der dækker Microsofts Windows-platform sammen med dets mange relaterede produkter og tjenester, alt sammen med det formål at kontekstualisere de bredere implikationer af deres udvikling i teknologiens verden. Vi bestræber os på at give vigtige nyheder, tips og forskellige råd til pc-ejere. Siden grundlæggelsen er WindowsReport.com vokset til at blive et af de vigtigste websteder, når det kommer til Windows-dækning, med millioner af Windows-entusiaster, der er afhængige af WindowsReport.coms team af erfarne teknologijournalister, redaktører, community-managere og mere for de nyeste nyheder, anmeldelser, funktioner og produktanbefalinger.

Websted: windowsreport.com

