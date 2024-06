Font Finder-værktøjet fra What Font Is er en AI-drevet løsning, der gør det muligt for brugere at identificere skrifttyper fra ethvert billede. Værktøjet kan prale af et katalog, der indeholder over 900.000 indekserede skrifttyper, som enten kan være kommercielle eller gratis. Brugere kan blot uploade et billede og vælge den skrifttype, de har brug for, og Font Finder AI vil vise over 60 lignende skrifttyper, der enten kan downloades eller købes. Værktøjet bruger avanceret AI til at genkende skrifttyper i 90 % af tilfældene, og for de resterende 10 % fejl er billeder af lav kvalitet normalt årsagen. Systemet er i stand til at detektere skrifttyper uanset udgiver, producent eller støberi, hvilket giver brugerne mulighed for at søge efter en specifik manglende skrifttype fra kilderne leveret af en klient eller identificere en skrifttype, de finder visuelt tiltalende. Værktøjet giver en brugervenlig grænseflade, hvor det uploadede billede kan beskæres, optimeres og indtastes for at opnå resultater. Font Finder-værktøjet indeholder også yderligere funktioner såsom en webfontgenerator, en billededitor til at opdele bogstaver og justere lysstyrken og en søge-efter-pris-funktion til at filtrere skrifttyper baseret på deres omkostninger. Font Finder-værktøjet er velegnet til designere, marketingfolk og alle, der arbejder med skrifttyper regelmæssigt og kræver en præcis og pålidelig måde at identificere skrifttyper på. Med en stor skrifttypedatabase og et avanceret AI-system betragtes Font Finder som et af de bedste fontfinderværktøjer.

Websted: whatfontis.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med What Font Is. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.