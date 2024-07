Vouchery.io er en omnichannel marketingplatform, der hjælper brands med at automatisere personaliserede marketingkampagner, hvilket øger salgsfremmende ROI som et resultat. Vores programmerbare API-baserede infrastruktur gør det muligt rettidigt at udløse det mest relevante tilbud på hvert trin af kunderejsen for at drive handling og forme kundeengagement på alle kontaktpunkter. Vouchery Promo Hub kan nemt integreres med enhver tredjeparts marketingplatform, hvilket sikrer realtids kupondistribution via e-mail, SMS eller beskedapps som WhatsApp. Alt sammen designet til at give mindre rabatter og engagere mere.

Websted: vouchery.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Vouchery. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.