Voice of OC er en nonprofit, ikke-partipolitisk nyhedsorganisation, der leverer væsentlig og uafhængig rapportering om Orange County, Californien. Voice of OC udgiver en række indhold, herunder nyhedsartikler, efterforskningsrapporter og meningsindlæg. Det producerer også en ugentlig podcast og er vært for en række begivenheder og fora.

Websted: voiceofoc.org

