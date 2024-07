Vocali.se er en et-trins service, der giver brugerne mulighed for at adskille vokal og musik fra enhver sang eller lydfil med uovertruffen kvalitet. Den bruger en maskinlærings- og kunstig intelligens-drevet motor kaldet Spleeter til at behandle de uploadede sange hurtigt og præcist. Tjenesten er gratis og kræver ingen softwareinstallation eller kontoregistrering. Det er ligetil at bruge Vocali.se. Brugere vælger blot en understøttet lydfil fra deres enhed og klikker på knappen "Adskil musik og vokal". Efter en kort behandlingstid er de adskilte filer automatisk tilgængelige til download. Værktøjets funktioner omfatter en hurtig behandlingshastighed på mindre end 2 minutter, med løbende forbedringer for at øge effektiviteten. Det understøtter lydfiler på op til 20 MB i størrelse eller 10 minutter i længden. En af Vocali.se's hovedapplikationer er at skabe karaokeversioner af sange. Ved at adskille vokalen og musikken kan brugerne fjerne den originale vokal og synge med på deres yndlingsnumre uden nogen indblanding.Vocali.se tilbyder også en sektion med ofte stillede spørgsmål, der adresserer bekymringer om understøttede lydformater, outputformater, fejlfinding, fil -downloade og forbedre lydkvaliteten. Tjenesten understøttes af donationer for at hjælpe med at holde den tilgængelig og gratis for brugerne. Vocali.se respekterer brugernes privatliv og har klare servicevilkår og privatlivspolitik. Samlet set giver Vocali.se en praktisk og effektiv løsning til brugere, der ønsker at adskille vokal og musik fra sange til forskellige formål, såsom karaoke eller remix.

Websted: vocali.se

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Vocali.se. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.