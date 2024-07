Viso Suite er en alt-i-en computervisionsplatform, der giver brugerne mulighed for at bygge, implementere og skalere applikationer uden kode. Platformen giver en intuitiv visuel programmeringsgrænseflade og præbyggede moduler for at forenkle udviklingsprocessen. Med Viso Suite kan brugere indsamle data til computersynsannotering gennem automatiserede indsamlingsfunktioner, hvilket sikrer træningsdata af høj kvalitet, samtidig med at kontrol og sikkerhed bevares. Platformen giver også brugere mulighed for at annotere billed- og videodata ved hjælp af en række automatiske og semi-automatiserede mærkningsværktøjer, hvilket letter samarbejdet mellem teams og forbedrer datasætkvaliteten. Viso Suite understøtter hele livscyklussen af ​​computervisionsapplikationer, fra dataindsamling til modeltræning og udvikling, implementering, drift og vedligeholdelse. Brugere kan visualisere og overvåge ydeevnen af ​​deres applikationer gennem overvågningsdashboards og tilpasse funktionaliteter ved hjælp af byggeklodser og flowmodellere. Platformen tilbyder funktioner såsom objektlagring, enhedsadministration, fjernvedligeholdelse og sikkerhedsværktøjer for at sikre effektiv drift og privatlivsbevarende AI. Viso Suite henvender sig til forskellige industrier, herunder transport, landbrug, teknologi, sundhedspleje, smart city, detailhandel og fremstilling. Førende Fortune Global-virksomheder stoler på Viso Suite for dets avancerede egenskaber og dets evne til at accelerere udviklingen, implementeringen og skaleringen af ​​computervisionsapplikationer. Samlet set er Viso Suite en omfattende og brugervenlig platform, der giver brugerne mulighed for at udnytte kraften i computervision uden behov for kodningsekspertise, hvilket gør det til et værdifuldt værktøj for virksomheder, der søger at udnytte AI-teknologi.

