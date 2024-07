Videoleap er en kraftfuld og kreativ videoredigeringsapp skabt af Lightricks. Det er designet til at gøre videoredigering nemmere, hurtigere og mere intuitivt, uanset oplevelsesniveau. Det tilbyder brugerne en række redigeringsværktøjer, brugsklare skabeloner, eksklusive lydeffekter, klistermærker, skrifttyper, stock-optagelser og mere. Videoleap giver en brugervenlig platform, der giver brugerne mulighed for at skabe fantastiske billeder med blot et par tryk. Derudover har appen en 4,5-stjerneklassificering fra over 130.000 brugere, 920.000 følgere på tværs af sociale mediekonti og 75 millioner downloads. Det er en fantastisk app for dem, der lige er startet med videoredigering, såvel som for dem, der er erfarne filmskabere. Med Videoleap kan brugere udnytte deres kreative flow og let personliggøre hver frame.

Websted: videoleapapp.com

