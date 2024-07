Vidds.co online video editor er et værktøj designet til at strømline processen med videooprettelse, hvilket gør det muligt at generere professionelt indhold hurtigt og ubesværet. Denne platform kan prale af alsidighed, der giver brugerne mulighed for at skabe en række videotyper såsom Shopify-produktvideoer, Meta Ads-videoer, Instagram-historier, sociale medievideoer, ejendomsvideoer, YouTube-videoer, e-mail-marketingvideoer, redaktionelle videoer og employer branding videoer. Den er udstyret med en række funktioner og værktøjer, der letter tilføjelsen af ​​lyd, billeder og tekst til videoer. Brugere kan også tilføje undertekster, overgange og vandmærker, ændre videohastighed, filtrere videoer, flette videoer og endda konvertere videoer til GIF'er. Den tilbyder en unik AI-videogenerator, der bruger kunstig intelligens til at generere videoer og en AI-blog til video, et værktøj, der konverterer blogindhold til videoformat. Derudover giver det avancerede redigeringsværktøjer såsom en online videoskærer og en Tiktok video editor. Værktøjet er designet til at være let tilgængeligt med mulighed for, at brugere kan begynde at redigere med det samme, hvilket gør det til et omfattende knudepunkt for alle online videoredigeringsbehov.

Websted: vidds.co

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Vidds. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.