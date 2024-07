USP.ai er et AI-drevet billedgenereringsværktøj designet til at hjælpe forfattere og kreative med at skabe unikke blogbilleder af høj kvalitet hurtigt og nemt. Platformen er drevet af banebrydende dyb læring og tekst-til-billede-modeller, der giver brugerne mulighed for at generere billeder ud fra tekstbeskrivelser. Brugere kan vælge mellem en række billedforhold og stilarter, såvel som unikke allerede eksisterende opskrifter. Platformen inkluderer også et WordPress-plugin, der gør det muligt for brugere at generere billeder direkte fra deres WordPress-dashboard. usp.ai tilbyder en gratis plan med begrænsede muligheder, samt forskellige betalte planer med ubegrænset billedgenerering og adgang til eksklusive funktioner. Betalte abonnementer kommer også med enten en standard eller forbedret billedlicens, der giver mulighed for ubegrænset webdistribution og tryk op til 500.000 eksemplarer. Support er tilgængelig via e-mail, live chat og Discord.

Websted: usp.ai

