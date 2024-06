Upward forbinder tusindvis af familier hver dag med de bedste lokale omsorgspersoner for at levere sikker, overkommelig børnepasning af høj kvalitet. Som landets mest elskede netværk af undersøgte, licenserede og baggrundstjekkede plejere, giver Upwards familier en stressfri måde at opdage, møde og booke børnepasning hos de bedste, forældreanmeldte plejeudbydere i deres område. FIND DEN PERFEKTE PLEJSER TIL DIN FAMILIE MED OPP Find dagplejere, barnepiger og babysittere, der opfylder din families unikke behov. Uanset din tidsplan, budget eller særlige overnatningssteder, giver Upwards dig nemt at matche og dyrlæge udbydere for at finde den perfekte pasform til dit barn. Mange omsorgspersoner gennemfører en baggrundstjek-proces, når de tilmelder sig Upwards, men forældre har også mulighed for at anmode om en omfattende evaluering fra appen, før de møder børnepasningsudbydere. MØD STORT FOR AT SPARE TID MED OPPAD APPEN Vi forstår, at det er vigtigt at finde den rigtige omsorgsperson, og at din tid som forælder er begrænset. Upwards gør det nemt for forældre og omsorgspersoner at oprette forbindelse, chatte og planlægge virtuelle ture og interviews for at sikre den rigtige pasform uden besværet. Når du har fundet dit match, kan du nemt anmode om og planlægge børnepasning direkte fra Upwards-appen. SE DIT BØRN Vokse OG UDVIKLE Opadgående omsorgspersoner har adgang til hundredvis af pædagogiske aktiviteter og læseplaner designet til at sikre, at børn konstant lærer og udvikler sig. Alle aktiviteter inkluderer omfattende instruktioner, der henvender sig til hver aldersgruppe (spædbørn, småbørn, førskolebørn og børn i skolealderen), samt tips til forældre om at hjælpe med at fortsætte undervisningen derhjemme. Pårørende kan nemt dele foto- og videoopdateringer fra Upwards-appen, så forældrene ikke går glip af et øjeblik. FORBIND MED DET OPPASKE FÆLLESSKAB Få den støtte, du har brug for, fra andre familier i dit nabolag gennem Upwards Community-forum. Modtag svar på spørgsmål om børnepasning, adfærd og udvikling, forældre-hacks og svære emner fra lokale børnepasnings- og tidlige uddannelseseksperter. Når dine spørgsmål er besvaret, kan du også dele og lære om børnevenlige aktiviteter og ting at lave med dine små i dit nabolag. LISTE DINE PLEJESERVICES Ansøg om at blive medlem af det største plejenetværk i Amerika for at matche lokale familier til behov for dagpleje, barnepige eller babysitter i dit nabolag. Indsaml anmeldelser fra forældre, og opbyg din Upwards-plejerprofil for at dele certificeringer, erfaringer, planlægge tilgængelighed og din omsorgsfilosofi med familier i dit lokalsamfund.

