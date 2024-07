BOS er en lav-kode/no-code platform, der giver udviklere og virksomheder mulighed for at skabe og implementere webapplikationer hurtigt og nemt uden at kræve omfattende kodningserfaring. Med UBOS kan brugere problemfrit integrere API'er som ChatGPT, Dalle-2 og Codex fra OpenAI og endda bruge brugerdefinerede ML-modeller. De kan også oprette brugerdefinerede admin-klient- og CRUD-funktioner til effektivt at administrere salg, lager, kontrakter og mere. Derudover giver UBOS brugere mulighed for at skabe dynamiske dashboards, der omdanner data til handlingsorienteret indsigt og giver næring til innovation for deres virksomhed. Det giver også brugere mulighed for nemt at oprette chatbots for at forbedre kundesupport og skabe en ægte omnichannel-oplevelse med flere integrationer. UBOS's alt-i-én cloud-platform kombinerer lav-kode/ingen kode værktøjer med avancerede teknologier for at gøre webapplikationer skalerbare, sikre, og nem at administrere. Dens værktøj inkluderer en lav-kode/ingen kode Node-Red flow builder til integrationer og ETL, en Appsmith UI Builder til interne værktøjer, en udvidet UI editor af UBOS.tech, et no-code databaseværktøj som Airtable og meget mere . UBOS giver også en AI Creator-funktion til at oprette UI-widgets med ChatGPT, en implementeringsmanager til CI/CD og app-skabeloner til at oprette eller installere sammensatte apps. UBOS har et arbejdsområde, der fungerer som et enkelt rum til at administrere værktøjer og tjenester. UBOS hjælper også virksomheder med at optimere deres drift, reducere omkostninger og drive vækst med lav-kode cloud-løsninger. Platformens hastighed, sikkerhed og skalerbarhed er hjørnestenene i succesfuld softwareudvikling. Dens funktioner inkluderer en AI-assistent baseret på LLM/GPT-3-modeller, banebrydende økosystem af visuelle udviklingsværktøjer, baggrundsarbejdere og automatiseringstjenester og et problemfrit samarbejdsarbejdsområde. UBOS's avancerede integrationsløsning opretter forbindelse til enhver datakilde, integreres med alle ældre eller eksterne systemer og udfører forretningsprocesser med lethed. Samlet set er UBOS en brugervenlig platform med lav kode, der giver brugerne mulighed for at skabe kraftfulde webapplikationer med lethed og hastighed.

Websted: ubos.tech

