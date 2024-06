Tuskr er en moderne cloud-baseret teststyringssoftware, der tilbyder en række funktioner til at forbedre dine testprocesser. Skriv udtryksfulde testcases med rig tekst, tabeller og skærmbilleder. Udfør fleksible testkørsler ved hjælp af alle eller en delmængde af dine testcases. Integrer problemfrit med dine chat- og problemsporingssystemer. Nyd funktioner i virksomhedskvalitet såsom papirkurven, revisionsspor, to-faktor-godkendelse og single sign-on for øget sikkerhed. Tuskr genererer detaljerede testrapporter og indsigtsfulde metrics, der giver bedre synlighed og muliggør datadrevne beslutninger. Vi tilbyder en generøs gratis plan og fleksible prismuligheder, der passer til små teams til store virksomheder. Start med vores gratis 30-dages prøveperiode, inklusive prøvedata, for en hurtig og nem evaluering. Vores dedikerede kundesupportteam sikrer en forfriskende kundeoplevelse, forpligtet til at løse dine problemer. Oplev effektiviteten og bekvemmeligheden ved Tuskr til strømlinet teststyring. Tilmeld dig din gratis prøveperiode i dag, og revolutioner dine testprocesser.

