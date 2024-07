Tracksy er et generativt AI-system designet til at hjælpe musikskabere med at føre deres ideer ud i livet ved at sætte dem i stand til nemt at skabe unik og royaltyfri musik uden forudgående erfaring. Systemet er beregnet til at være brugervenligt og tilgængeligt for alle niveauer af ekspertise og giver en gratis platform for musikskabere til at begynde at udvikle deres egne sange. Tracksy tilbyder en bred vifte af stilarter og genrer at vælge imellem, inklusive elektronisk og EDM, og giver eksempler på numre, der kan bruges som inspiration til musikskabelse. Hvert prøvenummer er mærket med dets stemning, genre og varighed, hvilket giver musikskabere mulighed for at vælge den rigtige type lyd til deres behov. Det, der gør Tracksy unikt, er dets brug af generativ AI-teknologi til at skabe musik, der er original og royaltyfri, hvilket betyder, at musikskabere kan bruge de numre, de genererer, til ethvert formål uden frygt for krænkelse af ophavsretten. Samlet set tilbyder Tracksy en innovativ løsning til musikskabere, der ønsker at udforske deres kreativitet med AI-musikgenerering. Platformens brugervenlighed og række af muligheder giver et tilgængeligt udgangspunkt for musikere på alle niveauer, og dens unikke tilgang til musikskabelse gør den til en spændende tilføjelse til AI-musikværktøjslandskabet.

Websted: tracksy.ai

