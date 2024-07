TLDR Dette er et gratis online tekstopsummeringsværktøj, der bruger avanceret kunstig intelligens til automatisk at kondensere lange artikler, dokumenter, essays eller papirer til vigtige opsummeringsafsnit. Værktøjet kan bruges af alle, der er overvældet af informationsoverbelastning, såsom studerende, der læser til eksamen, forfattere, der ønsker hurtigt at opsummere deres artikler, lærere, der har brug for at opsummere et langt dokument eller kapitel for deres elever, eller journalister, der har brug for at opsummere en lang artikel til deres avis eller magasin. TLDR Dette eliminerer annoncer, popup-vinduer, grafik og andre online distraktioner for at give dig en ren og fokuseret læseoplevelse, samtidig med at du vælger de mest relevante punkter fra en tekst og filtrerer svage argumenter, grundløse spekulationer, prangende sætninger og opmærksomhedsspild fra. Ydermere udtrækker værktøjet automatisk forfatter- og datooplysninger, relaterede billeder, titel og læsetid fra nyhedsartikler og blogindlæg. Den er også integreret med browserudvidelser, så artikler kan opsummeres med blot et klik.

