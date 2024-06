The Spoon leverer daglige analyser og rapportering om den fødevareteknologiske revolution. Vi taler med innovatører, disruptorer og skabere, der hjælper med at genopfinde mad, madlavning og køkkenet og bringer disse samtaler til dig i form af interviews, dybdegående analyser, podcasts og video. The Spoon er en søsterside til Smart Kitchen Summit, det førende topmøde, der samler ledere i fødevare-, hvidevare-, detail- og køkkenindustrien for at kortlægge fremtiden sammen.

Websted: thespoon.tech

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med The Spoon. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.