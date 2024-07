The Infinite Conversation er et kunstig intelligens-værktøj, der skaber en endeløs dialog mellem Werner Herzog og Slavoj iek ved hjælp af maskinlæringsteknologier. Det genererer selvstændigt samtale, der simulerer en intellektuel diskussion mellem disse to figurer. I stedet for at afspejle nogens faktiske meninger, er indholdet fuldstændig syntetiseret af AI. Dette værktøj kombinerer underholdning og teknologi ved at genskabe de to tænkeres karakteristiske talemønstre og filosofiske tilbøjeligheder, hvilket giver brugerne en fordybende og unik oplevelse. Brugere kan lytte til samtalen gennem en afspiller, der er indlejret i platformen, som giver dem mulighed for at spille, pause og navigere gennem diskussionen. Formålet med værktøjet er at illustrere AI's evner til at generere menneskelignende tale og tanke, og har ikke til formål at bidrage med eller påvirke nogen virkelige koncepter eller ideer. Det giver primært en engagerende mulighed for at nyde 'hallucinationerne' fra en maskine, der genskaber dialoger baseret på diskrete og divergerende tankegange.

Websted: infiniteconversation.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med The Infinite Conversation. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.