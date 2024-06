Testomat.io er en ny generation af teststyringssystem i første omgang til automatiserede tests. Dette er en kraftfuld løsning til at synkronisere dine automatiserede og manuelle tests ét sted og effektivt samarbejde med teamet. Det gør testaktiviteter fuldstændig synlige og gennemsigtige for alle holdkammerater Dev, PM, BA. Det fokuserede på en masse shift-venstre-testmetoder med dybdegående integration til automatiserede tests og CI\CD. Den intuitive brugergrænseflade gør det nemt at oprette testcases, organisere testplaner, administrere testkørsler og koordinere agile kontinuerlige testprocesser. Native out-the-box testautomatiseringsintegration gør det superhurtigt at importere dine tests til et teststyringssystem. Indbygget levende dokumentation og samarbejdsmuligheder giver gennemsigtig synlighed for alle med 1 klik. Spor nemt teststatus og dækning og lav korrekte anvisninger ved at se på avancerede analyserapporter. Testomat.io understøtter klassiske testcases og BDD (Behavior-drevet udvikling) / Gherkin-scenarier. Hurtigt overblik og hovedfunktioner: - Integrationer med moderne js automatiserede testrammer - Forgrening og versionering til testcases som git - Avanceret BDD-understøttelse med trindatabase og autofuldførelse - Avancerede out-of-the-box CI\CD integrationer (GitHub, GitLab, Bamboo, Jenkins) - Rapportering og analyser i realtid, herunder ustabile tests, e-mail- og beskedmeddelelser - Autogenereret levende dokumentation og samarbejdsværktøjer - Jira, native integrationer fra Confluence - Importører fra andre TMS med mulighed for at konvertere test til BDD-format og mange flere. .. Skab et kraftfuldt og samarbejdende rum uden nogen barrierer. Få teststyring med sømløse testautomatiseringsintegrationer. Start i dag med testomat.io Test Management System.

Websted: testomat.io

