I mere end et årti har Test IO været en betroet testpartner for hundredvis af ikoniske brands - tæt samarbejde om at levere exceptionelle produktoplevelser til kunder over hele kloden - samtidig med at skabe professionelle muligheder for de mere end 400.000 (og voksende!) forskellige medlemmer af vores internationale crowdtesting-fællesskab. Siden vi kom til NYSE: EPAM i 2019, har vi offensivt avanceret vores evner på tværs af kvalitetsingeniør- og professionelle testtjenester - og fastholdt vores mangeårige position som førende inden for crowdtesting og kvalitetssikring - samtidig med at vi har opnået anerkendelse af Gartner som en førende inden for applikationstesttjenester.

