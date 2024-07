Teachable Machine er et letanvendeligt webbaseret værktøj til at skabe maskinlæringsmodeller uden behov for ekspertise eller kodning. Det kan bruges til at genkende billeder, lyde og positurer ved at samle og gruppere eksempler i klasser, som du ønsker, at computeren skal lære. Det er hurtigt at træne en model, og du kan øjeblikkeligt teste den for at se, om den kan klassificere nye eksempler korrekt. Modeller kan eksporteres til brug på websteder, apps og mere, og du kan vælge at bruge det helt på enheden, uden at webcam- eller mikrofondata forlader din computer. Teachable Machine er kompatibel med TensorFlow, ML5.js, p5.js, Coral, Framer, node.js, Glitch og Arduino, og du kan bruge filer eller fange eksempler live. Tutorials er tilgængelige for at hjælpe brugerne med at komme i gang, og der er masser af projekter, der er lavet med Teachable Machine, såsom et gør-det-selv-eksperiment, der forbinder Arduino og Teachable Machine, et hjælpemiddel til kommunikation, en spilcontroller ved hjælp af et webcam og et stykke papir , og en fysisk maskine, som du kan lære at genkende og sortere objekter hurtigt. Det kan endda bruges til at oprette en videospilcontroller. Det er et kraftfuldt værktøj til at skabe maskinlæringsmodeller med en bred vifte af applikationer.

Websted: teachablemachine.withgoogle.com

