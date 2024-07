Targum Video er en AI-baseret, superhurtig videooversættelsestjeneste. Det giver brugerne mulighed for nemt at oversætte videoer til flere sprog i løbet af få sekunder. Brug af tjenesten involverer at uploade en videofil eller give et link til videoen. Hvorefter tjenesten automatisk registrerer sproget, transskriberer og oversætter videoen og stiller en vært til rådighed for brugeren. Tjenesten byder også på trendvideoer på sin hjemmeside og giver en platform til deling af videoer på tværs af forskellige sociale medieplatforme. Desuden kan brugere tilmelde sig betaadgang for at få adgang til yderligere funktioner. Targum Video er et pålideligt og effektivt værktøj til at oversætte videoer hurtigt og præcist.

Websted: targum.video

