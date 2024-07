TalentRecruit er et AI-drevet ansøgersporingssystem (ATS) og rekrutteringssoftware designet til at strømline ansættelsesprocessen for både SMB'er og virksomheder. Systemet gør det muligt for rekrutterere at lokalisere, engagere og integrere de bedste talenter effektivt. TalentRecruit tilbyder funktioner såsom en 24x7 Virtual Recruitment Assistant, ERIKA, som anvender Machine Learning-algoritmer til at finde bedst matchede kandidater baseret på kandidatdataanalyse. Det inkluderer også multi-channel sourcing, som hjælper med at opdage det bedste talent og effektive præ-screening og vurderingsfunktioner for en effektiv ansættelsesproces. Navnlig bruger TalentRecruits ATS-software AI til en kraftfuld kandidatindkøbsplatform, der understøtter elementer som karrierewebsteder, jobtavler-forbindelse og medarbejderhenvisning. Ansættelseslederportalen tilbyder et holistisk syn på kandidatoplysninger, opdateringer om rekvisitioner, feedback på profiler, job- og tilbudsgodkendelser og meget mere. Tilbudsstyringsfunktionen er medvirkende til at erhverve toptalent med minimale tidsforsinkelser. Ud over disse tilbyder TalentRecruit også værktøjer til onboarding, oprettelse af et brandet karrierewebsted, automatisering af campusansættelser og metrics-analyse for fuldstændig kontrol over ansættelses-KPI'er. Det har også fokus på at fremme diversitet og inklusion og agilitet i rekrutteringsplatformen.

Websted: talentrecruit.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med TalentRecruit. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.