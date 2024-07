Software til syntetiske medier - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Syntetiske medier refererer til video-, billed-, tekst- og stemmeindhold, der enten er helt eller delvist genereret af kunstig intelligens (AI) algoritmer. Denne teknologi giver brugerne mulighed for at lave forskellige former for medier. Ved at give input såsom deres stemme, udseende eller en prompt kan enkeltpersoner bruge software til at generere tilsvarende medieoutput. Selvom de stadig er i de tidlige stadier, rummer syntetiske medier et enormt potentiale på tværs af underholdning, marketing, træning og forskellige andre områder.