Sociale handelsplatforme - Mest populære apps

Sociale handelsplatforme forbedrer onlinesalget ved at udnytte sociale mediekanaler som Facebook, Instagram og Twitter. Disse platforme gør det muligt for sælgere at interagere og engagere sig med købere og influencers gennem brugergenereret indhold, købbare opslag, livestreams, henvisninger, gamification og lejlighedsvis augmented reality (AR) eller virtual reality (VR) teknologi. Marketingteams bruger software til social handel til at designe og overvåge sociale mediekampagner, mens produktchefer bruger det til at sikre nøjagtigheden og brand-overholdelse af delte data.