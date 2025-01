Identitetsverifikationssoftware - Mest populære apps - Rumænien

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify strømliner/automatiserer den gentagne proces med at indsamle nye kunde-, medarbejder- eller jobansøgers personlige data. Det giver brugeren intelligent mulighed for at levere alle deres egne data gennem deres egen enhed, hvilket sparer tid og penge. Når organisationer ofte ansætter, har de problemet med at jage data eller dokumenter ned fra deres nye medarbejdere. Dette kan betyde behovet for travle HR-professionelle til konstant at sende e-mails, opkald eller sms'er for at forsøge at få de en eller to vigtige dokumenter, der vil mindske risikoen og bekymringen for ikke at have det korrekte ID, arbejdstilladelse eller POA i en nødsituation som f. overraskelsesrevision. PlanetVerify giver et meget simpelt Dashboard på Microsoft Azure, der automatiserer denne proces sikkert og kan konfigureres på bogstaveligt talt få minutter. Brugeren vælger genstande, der skal indsamles, og trykker SEND til en eller flere parer. Disse kan derefter reagere med deres egen enhed, indtaste dataelementer og bruge deres kamera til dokumenter. Brugeren vil få tilsendt e-mail/SMS-påmindelser, hvis der mangler noget, og når alt er færdigt vil du få besked - job done! Udover den tidsbesparede jagt, indtastes alle data af medarbejder, så der er ikke behov for dobbeltindtastning. PlanetVerify verificerer endda elementer såsom IBAN-numre ved indgangsstedet, så du ikke længere transskriberer lange og ofte forkerte banknumre. Andre valgfri verifikationsværktøjer er let tilgængelige på PlanetVerify Dashboard. Planlagte arkiverings- og udrensningsregler kan opsættes for at sikre, at data ikke opbevares ud over det lovmæssige krav, og især hvis ansøgeren bliver afvist et job. Hvis dokumentet er forkert eller af utilstrækkelig kvalitet, skal du blot trykke på afvis-knappen og vælge årsag fra rullelisten - medarbejder vil blive underrettet. I modsætning til tilfældet med e-mail, hvor modtagelse af personlige data kommer i en drop-feed-form med adskillige ukendte og risikable vedhæftede filer, præsenterer PlanetVerify alle elementer risikofrit for brugeren i en pæn, én skærm-profil på Dashboard. Ingen sortering og lagring påkrævet, da dette alt sker automatisk af PlanetVerify. PlanetVerify, der er partnere i Docusign, leverer også fuldt integrerede eSigningsbehov, så ansættelseskontrakter kan inkluderes i dataanmodningen og underskrives øjeblikkeligt af den enkelte på deres enhed.