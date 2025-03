Software til filkonvertering - Mest populære apps - USA

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Hos Adobe mener vi, at dokumenter er mere end bare en samling af information og bevis. De er grundlæggende for at forbinde mennesker og ideer og skubbe forretningen fremad. Adobe Acrobat holder dig tilsluttet dit team, mens du kører din virksomhed fremad - uanset hvor du arbejder. Acrobat er den alt-i-en PDF- og e-signaturløsning, der er tillid til af Fortune 500-virksomheder. Med Acrobat kan du ubesværet oprette, redigere, konvertere, dele, underskrive og kombinere dokumenter - alt fra en Adobe -platform. Du kan oprette sømløse digitale oplevelser, der gør det muligt for dit team let at samarbejde og arbejde fra enhver enhed, når som helst og hvor som helst. Flydende tilstand i Acrobat giver også brugere mulighed for at se PDF'er på små skærme uden behov for at klemme og zoome. I partnerskab med Microsoft genimaginerer vi, hvordan arbejdet bliver gjort i en moderne, sikker og tilsluttet hybrid arbejdsplads. Acrobat -løsninger er designet til problemfrit at integrere med dine foretrukne Microsoft -apps. Spar tid ved at oprette, redigere, dele og underskrive - Okay fra Microsoft 365, hold, Outlook og mere. Plus, du kan også få adgang til smarte integrationer med Google, Box og mange flere apps, du bruger hver dag. Med Acrobat har du adgang til filbeskyttelsesfunktioner for at beskytte dine dokumenter mod at blive kopieret, ændret eller trykt - for ekstra ro i sindet. Acrobat hjælper organisationer med at overholde sikkerhedsstandarder og lovgivningsmæssige krav som GLBA og FERPA. Det opfylder også ISO 32000 standarder for elektronisk dokumentudveksling, herunder standarder for specialformål såsom PDF/A for arkivering, PDF/E for ingeniørvidenskab og PDF/X til udskrivning.