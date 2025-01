Software til omkostningsstyring - Mest populære apps - Saudi-Arabien

Everlance

everlance.com

Everlance er en type kilometer- og udgiftssoftware, der hjælper virksomheder med at reducere refusionsomkostninger, spare tid og levere en attraktiv jobfordel til mobile medarbejdere. Med over 3 millioner brugere er Everlance kendt for at være nem at bruge, nem at administrere og nem at gøre forretninger med. End-to-end-platformen tilbyder en komplet løsning til køretøjsgodtgørelse med: Den #1-bedømte kilometersporingsapp i App Store, med automatiske, GPS-baserede kilometerlogfiler og indbygget privatlivsbeskyttelse. Tilpasningsflow for godkendelsesrapporter for refusionsrapporter og afvigende flag Månedlig, to-månedlig eller to-ugentlig medarbejdergodtgørelsesmuligheder. Kørekort og forsikringsbekræftelse Kontinuerlig motorkøretøj Optag (MVR) kontrol og førersikkerhedstræning Integreret udgiftsstyring Med synlighed ved hvert trin kan du præcist og effektivt godtgøre dine medarbejdere for deres kilometer og udgifter. Få desuden ny indsigt i, hvordan medarbejderne bruger deres dag, hvilket hjælper med at øge ansvarligheden og muliggøre en mere effektiv ressourceallokering. Everlance understøtter alle typer refusionsprogrammer uden/lav skat. Uanset om du i øjeblikket leverer firmabiler, bruger manuelle processer eller kommer fra en anden udbyder, kan Everlances ekspertteam hjælpe dig med at bestemme det eller de rigtige programmer til din virksomhed og opretholde IRS-overholdelse. Fixed & Variable Rate (FAVR) personaliserede refusioner, herunder rateudvikling Cents Per Mile (CPM) refusioner Ansvarlige kvoter Fleet Tracking Hver kunde har en navngivet Customer Success Manager, som fungerer som dit eneste kontaktpunkt og udfører dine kvartalsvise forretningsgennemgange. Helpdesken er tilgængelig 7 dage om ugen via telefon, chat og e-mail for at støtte dig og dine medarbejdere på farten.