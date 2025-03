E-handelsanalysesoftware - Mest populære apps - USA

Klar

getklar.com

Klar er den eneste kilde til sandhed for din e-handelsvirksomhed. Med Klar kan du centralisere alle dine data ét sted og tilpasse dem til din virkelighed. Stop med at drive din virksomhed på regneark - spar tid og få klarhed over, hvordan du kan vokse rentabelt med Klar. Den er bygget til at hjælpe dig med at besvare alle dine spørgsmål, store som små, så du kan træffe beslutninger med tillid. Klar giver dig rapporter og indsigt i din omsætning og overskud, kundefastholdelse, kundeerhvervelse og hele kunderejsen, og samler alle dine datakilder såsom Shopify, Klaviyo, Google Analytics og dine Facebook- og Google-annoncekonti. Med det kan du... ... forbedre din enhedsøkonomi ved at dykke i dybden i din indtjening og rentabilitet ... skalere din anskaffelse ved at have data fra alle dine marketingkanaler på ét sted og matchet ned på tværs af alle dimensioner ... identificere og pleje kunder med høj CLV ved at analysere deres adfærdsmønstre for at tage den rigtige handling på det rigtige tidspunkt ... bevar kontrollen ved at spore daglige præstationer i forhold til mål og let spotte trends på tværs af datakilder Klar er bygget til en meget specifik type virksomhed . E-handelsbutikker med 10 til 100 ansatte, der sælger flere produkter og skal fastholde deres kunder for at få overskud. Dette fokusniveau, plus vores egen erfaring med at vokse flere brands til 8-cifret, giver Klar fleksibiliteten til at tilpasse sig de unikke udfordringer, din virksomhed står over for og sikre, at hver rapport er relevant og indsigtsfuld for dig. For at komme i gang skal du blot integrere din toolstack med et par klik (som Shopify, Klaviyo, Google Analytics og dine annoncekonti), samle og konfigurere din butiksvirkelighed, og du er øjeblikkeligt klar til at få alle de rapporter, du har brug for for at vokse din virksomhed.