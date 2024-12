DevOps platforme - Mest populære apps - Malta Mest populære Tilføjet for nylig

DevOps-platforme udstyrer teams med de nødvendige værktøjer og automatiseringsevner til at administrere kontinuerlig levering effektivt. Kontinuerlig levering er en udviklingsmetodologi, der fokuserer på at skabe, teste og frigive software hurtigt og adræt. Disse platforme understøtter kontinuerlig integration (CI) og kontinuerlig implementering (CD), der automatiserer forskellige udviklingsopgaver for at etablere en robust leveringspipeline. Ved at bruge DevOps-platforme kan teams sikre, at deres kontinuerlige leveringsprocesser er klart definerede, fuldt automatiserede og let håndterbare inden for en samlet ramme, hvilket fremmer et effektivt agilt DevOps-miljø. Disse platforme omfatter ofte de komplette funktioner i programudgivelsesorkestrering og opbygning af automatiseringssoftware, hvilket letter den indbyggede styring, automatisering og eksekvering af CI/CD-processer.