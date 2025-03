Acquirell

acquirell.com

Acquirell er en indkøbsteknologisuite-løsning, der er skræddersyet til små og mellemstore virksomheder, som gør det muligt at øge den reelle værdi gennem automatisering af indkøbsprocessen i ét system. Produktet løser følgende problemer, som SMB står over for i forhold til indkøb: *Manglende evne til at styre indkøbsprocessen med traditionelle værktøjer som Excel og papirark. * Manglende evne til at administrere virksomhedens indkøbskrav på grund af komplekse godkendelsesprocesser. *Væsentligt tidsspild på grund af manuel udførelse af alle indkøbsprocesser inklusive sourcing-begivenheder. *Fejlkommunikation inden for en virksomhed og med leverandørerne på grund af ubelejlig brug af forskellige kommunikationskanaler. Acquirell besidder følgende moduler, der gør det muligt at løse problemer nævnt ovenfor: KRAV PLANLÆGNING Indsamle og administrere indkøbsrekvisitioner fra alle afdelinger og medarbejdere for at slippe af med komplicerede behovsgodkendelsesalgoritmer og indkøb af overflødige varer. E-PURCHASING Automatiser PO-oprettelse og godkendelse af controllerne med et fuldt integreret indkøbssystem for at reducere omarbejde og fejl. KONTRAKTLIVCYKLUSSTYRING Sikre overholdelse gennem automatisering af alle faser af arbejdet med kontrakter for at reducere tidsforbruget og minimere fejl i kraft af den manuelle eliminering af workflow. E-SOURCING Få de strategiske nøgleelementer til det bedste tilbud ved at gennemføre øjeblikkelige e-sorcing-begivenheder: fremadgående auktioner, omvendte auktioner, hollandske auktioner og RFx-begivenheder. STYRING AF LEVERANDØRBASE Dokumenter al leverandørkommunikation og relationer i én database og udvikle reelle strategiske relationer med de kvalificerede leverandører. SPEND ANALYTICS Automatiser dataindsamling for at beregne indkøbsomkostninger. Spor og kontroller udgifterne for at justere indkøbsstrategien.