Software til distribution af indhold - Mest populære apps - USA

Zemanta

zemanta.com

Zemanta er verdens første multi-kanal platform på efterspørgselssiden bygget til optimering af adfærd efter klik. Zemanta er bygget udelukkende omkring ideen om at hjælpe annoncører med at skabe engagement – ​​uanset om det er besøg, visninger, kundeemner eller konverteringer – alt sammen fra deres programmatiske reklamekampagner. Vi er til for radikalt at forbedre den overordnede onlineannonceringsoplevelse på måder, der får forbrugerne til virkelig at ville interagere med annoncering. Zemanta hjælper annoncører med at bryde igennem de grundlæggende fejlbehæftede rækkevidde- og frekvensmålinger ved at bestemme, hvilke placeringer og annoncemateriale der fører til, at de rigtige brugere interagerer med deres annoncer og websteder. Denne unikke tilgang giver annoncører mulighed for at fange ægte forbrugerengagement og afkast på annonceudgifter. Gennem avanceret kunstig intelligens og automatisering giver Zemanta One brands og bureauer mulighed for at købe annoncering, der er optimeret til post-click-engagement, hvilket får mest muligt ud af hver annoncekrone, der bruges på display-, video- og native-placeringer på nettet. pVi inkorporerer dine webanalysedata i Zemantas platform, dens automatiserede kampagnestyring og budgiver. I modsætning til andre DSP'er tilbyder vi problemfri integration med Google Analytics og Adobe. Zemanta giver dig mulighed for at byde ved hjælp af mål som Cost per Minute on Site (Time on Site). Zemanta blev oprindeligt bygget på et grundlag af kontekst og semantik – ikke cookies og målgruppemålretning. Så Zemanta kan målrette mod målgrupper og visninger som andre DSP'er, men efterhånden som verden bevæger sig væk fra disse tilgange, er vi positioneret til at hjælpe annoncører med at overleve og trives. Zemantas unikke baggrund inden for semantisk analyse og tilgang til budgivning og optimering af kampagner giver en endnu større fordel for annoncører, der udnytter vores platform.