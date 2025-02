Software til indholdsanalyse - Mest populære apps - Slovakiet

NPAW

npaw.com

NPAW er stolte af at præsentere sin Suite of analytics-løsning. En kraftfuld, intuitiv og real-time video- og applikationsanalyseplatform, der er indstillet til at revolutionere videointelligens-industrien, hvilket giver OTT'er, teleselskaber, medievirksomheder og broadcasters mulighed for at omsætte milliarder af datapunkter til handlingsvenlig forretningsindsigt, så de kan overvåge, analysere, og udnytte dem, alt imens deres brugere ser på. I den hastigt udviklende streamingindustri står virksomheder, der leverer indhold til brugere, over for et alvorligt problem: manglen på synlighed over en uoverkommelig kompleks indholdsleveringskæde. Hvordan kan de reagere på brugernes frustration, hvis de ikke ved, hvad der er gået galt? Hvordan kan de reagere på udviklingstendenser i forbrug efter enhed, hvis de ikke har adgang til disse data? NPAW Suite giver videoudbydere det omfattende overblik over deres slutbrugeres streamingoplevelse i realtid, integreret med spillere for at få de rå data, der betyder noget, og oversætte det til brugerdefinerbare og letlæselige dashboards, der ikke kun giver virksomhederne alle de data, de kunne have brug for, men også give dem mulighed for at forstå og handle ud fra det på en meningsfuld måde. Udfordringen, vi havde, var at udvikle en udvikling af vores produkt, som kunne konvertere ekstremt kompleks information til et visuelt designsystem, der var intuitivt nok til at give kunderne mulighed for at identificere, skabe og stable deres egne mønstre af KPI'er, metrics og dimensioner baseret på data for deres individuelle service. Ved at arbejde tæt sammen med kunder og altid iterere hen imod en bedre version af vores produkt, var vi i stand til at skabe et visuelt designsprog, der er enkelt nok til at gøre det muligt for brugerne at opnå den datasynlighed, de har brug for.