Collaborative Whiteboard-software - Mest populære apps - Portugal

Aha!

aha.io

Aha! er verdens produktudviklingssoftware. Vi hjælper mere end 1 million produktbyggere med at føre deres strategi ud i livet. Vores suite af værktøjer inkluderer Aha! Køreplaner, Aha! Idéer, Aha! Whiteboards, Aha! Viden, og Aha! Udvikle. Produktteams stoler på vores ekspertise, guidede skabeloner og træningsprogrammer via Aha! Akademiet for at være deres bedste. Vi er stolte af at være en meget anderledes type SaaS-virksomhed i høj vækst. Virksomheden er selvfinansieret, rentabel og 100 % fjern. Vi er anerkendt som en af ​​de bedste helt fjerntliggende virksomheder at arbejde for, forkæmper for Bootstrap-bevægelsen og har givet over $1M til mennesker i nød gennem Aha! Bekymrer sig. *Aha! er en omfattende pakke af værktøjer designet til at hjælpe produktchefer med at levere strømlinede og velkoordinerede produktstrategier med et robust miljø, der kan skræddersyes til at matche specifikke workflowkrav. * Anmeldere nævner ofte værktøjets omfattende funktionalitet, evnen til at tilpasse det til deres organisations behov, dets hurtige og hjælpsomme tekniske support og dets effektive integration med andre platforme såsom Jira og SFDC. * Korrekturlæsere oplevede begrænsninger i tilpasningsmuligheder, især i skrifttypestile og aktieikoner, en bemærkelsesværdig kompleksitet i den indledende opsætningsfase, en stejl indlæringskurve og begrænsninger i dets rapporteringsmuligheder, især manglende evne til at oprette rapporter om ændringer foretaget på poster.