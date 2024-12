Mest populære Tilføjet for nylig Cloud Security Posture Management (CSPM) Software - Mest populære apps - Gabon

Cloud security posture management (CSPM) er et hurtigt voksende segment inden for sårbarhedsstyring og sikkerhedsoverholdelse, specielt designet til at beskytte moderne, komplekse hybride computermiljøer. CSPM-værktøjer overvåger kontinuerligt cloud-applikationer, -tjenester, containere og infrastruktur, identificerer og korrigerer fejlkonfigurationer eller ukorrekt håndhævede politikker. Disse løsninger inkluderer ofte automatiske afhjælpningsfunktioner, der aktiveres, når der opdages uregelmæssigheder eller fejlkonfigurationer, baseret på regler, der er fastsat af administratoren. Organisationer er afhængige af disse værktøjer, fordi kortlægning og konsekvent visualisering af alle elementer i et komplekst cloudmiljø er ekstremt udfordrende. Mens nye AI-baserede værktøjer er blevet udviklet til at automatisere håndteringen af ​​identiteter, netværk og infrastruktur, skiller CSPM-software sig ud ved at tilbyde kontinuerlig overvågning og synlighed i en virksomheds sikkerhedsposition kombineret med automatisk registrering og afhjælpning af problemer, når de opstår på tværs af forskellige computermiljøer.