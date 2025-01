Cloud datasikkerhedssoftware - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Nightfall AI

nightfall.ai

Nightfall AI's Zendesk DLP er et AI-native værktøj designet til forebyggelse af datalækage. Det er designet til at reducere risikoen for at dele fortroligt, ondsindet eller personligt identificerbart indhold i Zendesk. Værktøjet, som også er cloud-native, er udråbt til at være nøjagtigt og nemt at bruge. Dens centrale funktionalitet forhindrer dataeksponering i AI-apps og datapipelines, og den tilbyder en særlig funktion kaldet Nightfall's Firewall for AI. Den er skræddersyet til en række kommunikationskanaler, herunder SaaS og e-mail, browsere og brugerdefinerede apps. Desuden kan den integreres med en række applikationer som Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github og mange flere. Nightfall AI leverer løsninger til sikkerhed for AI, insiderrisici, SaaS-sikkerhed, styring og risiko samt eksterne trusler. For overholdelse dækker det områder som HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 og SOX. Værktøjet tilbyder en hurtig API-start og funktioner som GenAI Detection. Nightfall DLP bruges til automatisk at detektere og afhjælpe eksponeringen af ​​følsomme og personligt identificerbare data i Zendesk. Det tilbyder advarsler i realtid og automatiserede afhjælpningshandlinger for at reducere compliance-arbejdsbyrden, samtidig med at det leverer maskinlæringsbaserede detektorer til at identificere potentielle sikkerheds- og overholdelsesrisici med høj nøjagtighed.