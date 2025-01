Business Intelligence-software - Mest populære apps - Polen

Glympse

corp.glympse.com

Glympse er den førende platform til sporing af geografisk placering, der leveres komplet med indbyggede kundemeddelelser og kommunikation. Det fungerer med virksomheder i alle størrelser, der søger prædiktiv synlighed og løsninger til lokaliseringsintelligence ved at hjælpe dem med at fange og behandle dataelementer for at visualisere og intelligent udløse både interne og eksterne begivenheder. Glympse blev grundlagt ud fra den forudsætning, at lokationsdeling skulle være midlertidig, med slutbrugeren altid i kontrol med at sætte tidsgrænser og geo-grænser for den andel af lokationen. Det har brugt over et årti på at levere lokationsdelingsoplevelser, der skaber en harmonisk balance mellem let, sikkert, nyttigt, midlertidigt og privat. Det har mestret nuancerne i at bygge interaktive oplevelser baseret på lokationsdata. Det er stolt af at gøre ting som at automatisere opdateringer til, hvad en kunde ser baseret på sofistikeret ankomstdetektering og geo-hegn logik, optimere batterilevetid og balancere alt dette med glatte UX/UI-funktioner. Fordi alle hos Glympse er teknologinørder og bliver begejstrede for at skabe banebrydende løsninger, har de anvendt den samme tilgang til at udvikle løsninger, der gør det muligt for virksomhedsmærker at levere en mere smidig kunde-først-oplevelse, når mennesker, produkter og tjenester er i bevægelse. Glympse tilbyder en fleksibel geo-lokationssporingsplatform med SDK'er, API'er, dashboards og mere i virksomhedsklasse til at bygge dine egne lokationsbaserede produkt- eller serviceløsninger til felttjenester, flåde og logistik, produktlevering og detailankomstmeddelelser, eller bruge et af dets to færdigpakkede produkter, Glympse En Route til virksomhedskunder og Glympse PRO til små virksomheder.