App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Stregkode software - Mest populære apps

Stregkodesoftware bruges til at generere maskinlæsbar kode i form af forskellige tal og parallelle linjer af forskellig bredde. Disse værktøjer har funktionaliteten til at udskrive disse data – stregkoden – på produkter. Stregkoder kan scannes og læses ved at integrere scannere. Disse værktøjer tilbyder skabeloner, så brugere kan udskrive deres stregkode i den skabelon, der fungerer bedst for deres virksomhed. Forskellige industrier og lande bruger disse forskellige skabeloner til at udskrive stregkoder, der passer til deres specifikke formål. Stregkodeværktøjer integreres med lagerstyringssoftware for at holde styr på oplysninger såsom lagerbeholdninger, produktplaceringer og råmaterialer, når stregkoden scannes. Ved at automatisere dataindtastningsprocessen ved at scanne stregkoderne, eliminerer disse værktøjer potentialet for menneskelige fejl med manuel dataindtastning. Stregkoder scannes typisk, når et produkt sælges eller sendes fra et sted til et andet. Disse oplysninger er især nyttige for virksomheder inden for industrier som f.eks. fremstilling og e-handel. Denne software har nogle gange funktioner til at generere/scanne RFID-tags (radiofrekvensidentifikation) for at administrere og spore lagerbeholdning og andre aktiver.